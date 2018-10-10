Донецкая фильтровальная станция остановлена на ремонт

10 Окт. 11:31 2018-10-10T11:31:31+03:00

Обещают окончить работы за один день.

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10 октября Донецкая фильтровальная станция (ДФС) на сутки остановилась на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«Сегодня с 8:20 на сутки будет остановлена Донецкая фильтровальная станция для выполнения ремонтных работ на энергетическом оборудовании», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что подача воды в Авдеевку будет осуществляться по графику в сектор многоэтажной застройки с 6 до 10 часов и с 17 до 22 часов. Возможно сокращение подачи воды в Петровский, Кировский, Куйбышевский, Ленинский районы Донецка.

«Из-за отсутствия технической возможности подача воды в частный сектор осуществляться не будет», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, первый раз ДФС была остановлена 30 июля 2014 года. Объекты станции были сильно повреждены в результате обстрелов, персонал эвакуирован. Снаряды ВСУ разбили стены, насосное оборудование, лабораторию, повылетали стекла. И это было только начало "жизни станции на линии огня".

Самая современная, оснащенная высокотехнологичным оборудованием фильтровальная станция, от которой зависело водоснабжение множества потребителей, оказалась практически разрушенной и обесточенной.