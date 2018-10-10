2018-10-10T11:31:31+03:00
Политика

Донецкая фильтровальная станция остановлена на ремонт

Обещают 11 октября возобновить работу станции
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Обещают окончить работы за один день.Обещают окончить работы за один день.
Изменить размер текста:

10 октября Донецкая фильтровальная станция (ДФС) на сутки остановилась на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«Сегодня с 8:20 на сутки будет остановлена Донецкая фильтровальная станция для выполнения ремонтных работ на энергетическом оборудовании», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что подача воды в Авдеевку будет осуществляться по графику в сектор многоэтажной застройки с 6 до 10 часов и с 17 до 22 часов. Возможно сокращение подачи воды в Петровский, Кировский, Куйбышевский, Ленинский районы Донецка.

«Из-за отсутствия технической возможности подача воды в частный сектор осуществляться не будет», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, первый раз ДФС была остановлена 30 июля 2014 года. Объекты станции были сильно повреждены в результате обстрелов, персонал эвакуирован. Снаряды ВСУ разбили стены, насосное оборудование, лабораторию, повылетали стекла. И это было только начало "жизни станции на линии огня".

Самая современная, оснащенная высокотехнологичным оборудованием фильтровальная станция, от которой зависело водоснабжение множества потребителей, оказалась практически разрушенной и обесточенной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем