2018-10-10T11:07:41+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: повреждён один дом и водовод

Украинские силовики наращивают обстрелы в ДНР. За минувшие сутки по территории Республики выпустили более трёхсот единиц различных боеприпасов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают вести ежедневные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня, в результате которых в Республике зафиксированы повреждения. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Широкая Балка, Крутая Балка, Ясиноватая, Васильевка, Минеральное, Спартак, Каштановое, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Александровка (Луганское), Донецк (Трудовские), Новоласпа, Коминтерново, Безыменное, Дзержинское, Ленинское, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В Коминтерново прямым попаданием украинского снаряда был полностью уничтожен жилой дом №98 по улице Ахматовой.

Кроме того, украинские силовики обстреляли из миномётов калибром 120 миллиметров Васильевскую насосную станцию, в результате чего был повреждён водовод.

Всего за минувшие сутки Вооружённые силы Украины использовали 316 различных боеприпасов для обстрелов территории ДНР.

Напомним, сегодня утром, 10 октября, украинские силовики обстреляли Старомихайловку. В результате был повреждён жилой дом.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

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