Огнём украинских силовиков в Старомихайловке повреждён жилой дом

10 Окт. 10:24 2018-10-10T11:58:54+03:00

Обстрел был зафиксирован сегодня в 07:40 утра

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Вооружённые силы Украины продолжают ежедневные обстрелы территории Донецкой Народной Республики. Этим утром украинская армия открыла огонь по Старомихайловке и повредила жилой дом. Об этом оперативно сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— Сегодня, 10 октября, в 07:40 утра Вооружённые силы Украины открыли огонь по населённому пункту Старомихайловка с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

В результате обстрела было повреждено остекление квартиры в жилом доме №2 по улице Гагарина.

Жертв среди мирного населения посёлка нет.

Напомним, вчера, 9 октября, в результате обстрела со стороны украинской армии в Коминтерново был полностью уничтожен жилой дом.