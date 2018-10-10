Огнём украинских силовиков в Старомихайловке повреждён жилой дом
Вооружённые силы Украины продолжают ежедневные обстрелы территории Донецкой Народной Республики. Этим утром украинская армия открыла огонь по Старомихайловке и повредила жилой дом. Об этом оперативно сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— Сегодня, 10 октября, в 07:40 утра Вооружённые силы Украины открыли огонь по населённому пункту Старомихайловка с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.
В результате обстрела было повреждено остекление квартиры в жилом доме №2 по улице Гагарина.
Жертв среди мирного населения посёлка нет.
Напомним, вчера, 9 октября, в результате обстрела со стороны украинской армии в Коминтерново был полностью уничтожен жилой дом.