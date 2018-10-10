Обстрелы в ЛНР: ВСУ одиннадцать раз нарушили режим тишины
Вооружённые силы Украины продолжают усиливать обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
— По нашим данным Вооружённые силы Украины одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Сокольники, Донецкий, Первомайск, Калиново, Калиновка и Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.
Украинская армия применила для обстрелов Луганской Народной Республики 35 мин калибром 120 миллиметров, 48 мин калибром 82 миллиметра, 40 осколочных гранат БМП-1, 26 осколочных гранат СПГ-9, 52 гранаты АГС-17, также использовались крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
Напомним, 8 октября в результате вооружённой агрессии украинской армии в населённом пункте Донецкий было повреждено четыре дома и линии электропередач.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.