Обстрелы в ЛНР: ВСУ одиннадцать раз нарушили режим тишины

10 Окт. 09:52 2018-10-10T10:41:05+03:00

Украинская армия увеличила обстрелы в ЛНР. Шесть населённых пунктов Республики попали под огонь

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Вооружённые силы Украины продолжают усиливать обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Сокольники, Донецкий, Первомайск, Калиново, Калиновка и Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Украинская армия применила для обстрелов Луганской Народной Республики 35 мин калибром 120 миллиметров, 48 мин калибром 82 миллиметра, 40 осколочных гранат БМП-1, 26 осколочных гранат СПГ-9, 52 гранаты АГС-17, также использовались крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, 8 октября в результате вооружённой агрессии украинской армии в населённом пункте Донецкий было повреждено четыре дома и линии электропередач.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.