2018-10-10T10:01:38+03:00
Политика

В населённом пункте Донецкий в ЛНР огнём ВСУ повреждено четыре дома и ЛЭП

Все дома и линия электропередач находятся на одной улице
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив "КП-Донецк"ФОТО: архив "КП-Донецк"Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Вооружённые силы Украины ведут прицельный огонь по городам и сёлам обеих Республик. Долгое время в Луганской Народной Республике удавалось избежать жертв и повреждений в результате ежедневных обстрелов, однако 8 октября украинская армия открыла огонь по населённому пункту Донецкий и повредила четыре дома и линию электропередач. Уточнённую информацию сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— В результате зафиксированных нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооружённых формирований с направления населённого пункта Новотошковское по территории Луганской Народной Республики в районе населённого пункта Донецкий с использованием миномётов калибром 120 миллиметров было повреждено пять объектов гражданской инфраструктуры, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

По населённому пункту донецкий было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров. Все повреждения зафиксированы на улице Криничной. В доме №4 повреждено остекление, дом №6 в результате прямого попадания снаряда сгорел, в доме №9 разрушена летняя кухня, в доме №18 повреждён фасад и остекление. Также по этой улице осколками мины были повреждены линии электропередач.

Напомним, 7 октября в результате обстрела населённых пунктов Золотое-5 и Донецкий было повреждено, в общей сложности, девять жилых домов.

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