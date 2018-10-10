2018-10-10T10:05:31+03:00
Политика

Невероятная щедрость от президента войны! Переселенцев из Донбасса будут ставить на квартирный учет

Порошенко подписал соответствующий закон
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Переселенцы считают, что получить от Порошенко квартиру будет не реально. ФОТО: cxid.infoПереселенцы считают, что получить от Порошенко квартиру будет не реально. ФОТО: cxid.info
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Порошенко подписал закон, предоставляющий право постановки на социальный квартирный учет внутренне перемещенных лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Соответствующие изменения внесены в закон "О жилищном фонде социального назначения".

Устанавливается, что правом постановки на социальный квартирный учет пользуются переселенцы, у которых нет другого жилья на подконтрольной украинской власти территории или жилье которых разрушено (уничтожено) в результате проведения антитеррористической операции (АТО) или операции Объединенных сил (ООС).

Для переселенцев квартирный учет осуществляется по месту пребывания на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах.

- Сначала он разрушил наше жилье, а потом якобы даст (лет через сто, думаю) новое, - говорит бывшая жительница Славянска Марина. - Если старики едва пенсии могут оформить в этой незалежной, то подать документы на квартиру, уверена, вообще не реально!

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