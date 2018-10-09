Более трех тысяч человек собрались у мемориала на месте гибели Захарченко

9 Окт. 22:11 2018-10-09T22:14:31+03:00

Более трех тысяч горожан и гостей города пришли к ресторану «Сепар», где 31 августа погиб первый Глава ДНР. Фото: ДАН

Люди почтили память Александра Владимировича и возложили цветы к посвященному ему мемориалу

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Сегодня, 9 октября, более трех тысяч дончан и гостей города пришли к ресторану «Сепар» в Донецка, где 31 августа в результате теракта погиб первый Глава Республики Александр Захарченко. Люди почтили память Александра Владимировича и возложили цветы к посвященному ему мемориалу.

В мероприятии участвовали врио Главы ДНР Денис Пушилин, Глава ЛНР Леонид Пасечник, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Как уже сообщала "КП", по случаю 40 дней с момента гибели Александра Захарченко в Донецке прошли траурные мероприятия. Утром на кладбище «Донецкое море» состоялись молебен и траурный митинг у места погребения первого Главы ДНР. Позднее в Донецком театре оперы и балета имени Соловьяненко прошел вечер-реквием памяти Иосифа Кобзона и Александра Захарченко.