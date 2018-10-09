Взрывы боеприпасов ВСУ в Черниговской области: Какие вопросы возникают к военным

9 Окт. 14:18 2018-10-09T14:18:27+03:00

Пожар на 6-м арсенале ВСУ в Черниговской области - далеко не случайность. ФОТО: Соцсети

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Пожар на 6-м арсенале ВСУ в Черниговской области - далеко не случайность. Это уже четвертый горящий склад ВСУ, за два года, подчеркнул начальник пресс-службы УНМ ДНР, капитан Даниил Безсонов во время брифинга 9 октября.

- В 2017 году стоимость военного имущества и боеприпасов, сгоревших на складах, в несколько раз превысила годовой бюджет ВСУ и деньги которые заплатили украинцы, как «военный сбор».

Эвакуированы десятки тысяч человек, закрыты железнодорожное, автомобильное и авиа- сообщения.

Несмотря на громкие заявления высокопоставленных чиновников, по настоящее время ни один генерал не наказан и связано это с тем, что таким образом высшее военно-политическое руководство заметает следы продажи оставшегося от Советского Союза вооружения и боеприпасов в страны Африки и зону Арабского кризиса.

По итогам ревизионной проверки военной прокуратуры, в сентябре 2018 года на складах РАВ ВСУ выявлена недостача боеприпасов и вооружения на общую сумму более 2-х миллиардов гривен.

В число лидеров по недостачам ракет и боеприпасов вошли 6-й и 10-й арсеналы, 65-й ракетный артиллерийский арсенал, а также 1631-я артиллерийская база вооружения. Документация по результатам проверок передана в Главную военную прокуратуру Украины и взята под личный контроль Матиоса, - заявил капитан Даниил Безсонов .

После этого, министр обороны Украины поставил задачу начальнику главного управления вооружения ГШ ВСУ генералу Шевцову лично разобраться и закрыть вопрос.

- По имеющимся у нас данным на хранении в 6-м арсенале командования сил поддержки ВСУ по состоянию на 30 сентября 2017 года находилось 130 тысяч тонн боеприпасов различного типа, включая ракеты, снаряды для танковых орудий, ствольной и реактивной артиллерии.

Отдельно хочется отметить, что на этом складе хранятся ракеты 9М38 от зенитно-ракетного комплекса «Бук» с сопроводительной и технической документацией.

Пожар произошёл как раз в тот момент, когда мировая общественность потребовала от Украины документацию на ракеты к комплексам «Бук», находящихся на вооружении ВСУ, для полноценного и расследования гибели людей 17 июля 2014 года.

На прошедшей неделе расположение 6-го арсенала посетила группа иностранных офицеров, среди которых были высокопоставленные представители НАТО, - отметил Даниил Безсонов.