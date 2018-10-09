2018-10-09T12:29:59+03:00
Общество

В ЛНР социальный хлеб не подорожает

Стоимость хлеба «Станичный» и батона «Луганский» не пересмотрят до следующего урожая
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Несмотря на повышение закупочных цен на зерно ПАО «Луганск-Нива» не планирует повышать стоимость социального хлеба «Станичный» и батона «Луганский». Об этом сообщила председатель правления ПАО «Луганск-Нива» Зинаида Наден.

Она отметила, что в текущем году урожайность в связи с погодными условиями значительно ниже, но качество зерна очень хорошее, и, в основном, оно все продовольственное.

- В силу тех обстоятельств, которые сегодня складываются в аграрном секторе, держать ту цену, которая была в прошлом году, невозможно, потому что тогда не будет возможности у сельхозпроизводителей обеспечивать производство и обновлять технику. Поэтому было принято решение правительством о повышении закупочных цен на продовольственное зерно, - рассказала Зинаида Наден.

- В себестоимости нашей продукции, особенно муки, 87 процентов - это стоимость сырья. Поэтому это, конечно, влияет на стоимость муки. Но мы приняли такое решение, на хлеб социального значения «Станичный» и батон «Луганский» взяли на себя такое обязательство цену не повышать, - сообщила руководитель предприятия.

При этом она отметила, что в Украине пшеничный хлеб стоит дороже, чем в Республике:

- Если сегодня стоимость пшеничного хлеба в Республике составляет 13,3 рубля за килограмм, то на Украине цена хлеба такого же уровня – 19,6 гривен за килограмм.

- Батон, как наш «Луганский», такого же развеса (450 г), такого же примерно состава стоит на Украине 14-18 гривен. Как говорится, почувствуйте разницу, – продолжила Зинаида Наден.

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