2018-10-09T11:26:05+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: На Петровке попадание в школу №116

К счастью, обошлось без жертв
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате повреждены здание школы и три частных дома. Об этом сообщил глава администрации Петровского района Максим Жуковский.

- Вечером ВСУ открыли огонь по Петровке. Повреждены здание школы №116 и частный дом в переулке Выборгский, 11. Помимо этого, в Александровке артобстрелами повреждены два дома по улице Горького, - сказал Жуковский.

Он добавил, что в школе и домах повреждены остекление и кровля. К счастью, обошлось без жертв.

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