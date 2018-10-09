Vodafone в ЛНР: Перебои в работе вызваны повреждением линии связи под Лисичанском

9 Окт. 11:14 2018-10-09T11:14:49+03:00

Об этом сообщили в Минкомсвязи ЛНР

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Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР предупреждает о возможных перебоях в работе украинского оператора мобильной связи Vodafone, вызванных повреждением волоконно-оптической линии связи в районе Лисичанска. Об этом сообщили в ведомстве.

«По сообщению технического персонала в Луганской Народной Республике наблюдается перебои работы украинского мобильного оператора Vodafone. Причина - повреждение волоконно-оптической линии связи в районе Лисичанска. Ведутся ремонтно-восстановительные работы», - говорится в сообщении.