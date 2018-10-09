2018-10-09T09:33:50+03:00
Политика

Сегодня в ДНР пройдёт общереспубликанская ярмарка вакансий

366 предприятий предложат вакансии в разных городах Республики, так что работа в ДНР - есть
Никита МАКАРЕНКОВ
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Сегодня с 10:00 до 12:00 одновременно во всех городских и районных центрах занятости Республики проходит общереспубликанская ярмарка вакансий, где предлагается работа в ДНР. В этот день безработные жители Республики могут прийти туда, чтобы подыскать себе место в рядах того или иного предприятия.

- В этом году в ярмарке принимают участие представители 366 предприятий, организаций и учреждений ДНР, - говорят в городском центре занятости. - В ходе её проведения граждане смогут ознакомиться с представленными вакансиями, и подобрать подходящую работу, обсудить условия труда непосредственно с представителями работодателей и получить консультации специалистов центров занятости.

Адреса проведения общереспубликанской ярмарки вакансий:

Горловский городской центра занятости – г. Горловка, ул. Гагарина, 48

Дебальцевский городской центра занятости – г. Дебальцево, ул. Советская, 79

Докучаевский городской центра занятости – г. Докучаевск, ул. Ленина, 51

Донецкий городской центра занятости – г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева, 46 д

Енакиевский городской центра занятости – г. Енакиево, пр. Металлургов, 35а

Ждановский городской центра занятости – г. Ждановка, ул. Кавченко, 7

Кировский городской центра занятости – г. Кировское, ул. Шевченко, 9

Макеевский городской центра занятости – г. Макеевка, ул. Шевченко, 28/56

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