2018-10-08T19:16:47+03:00
Политика

Военнослужащие НМ ДНР сбили очередной беспилотник ВСУ. Его использовали для обстрелов Спартака

Наибольшая активность беспилотников зафиксирована на Донецком и Мариупольском направлениях
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вооружённые силы Украины продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огня. В свою очередь военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжают данные аппараты сбивать и уничтожать. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Благодаря слаженным действиям военнослужащих НМ ДНР, украинские каратели из 56-й бригады потеряли очередной БЛА, типа, квадрокоптер, используемый ими во время корректировки минометного огня по району населенного пункта Спартак, — рассказал Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что наибольшая активность беспилотных летательных аппаратов зафиксирована на Донецком и Мариупольском направлениях.

Напомним, по данным Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе за прошедшую неделю украинская армия один раз использовала ударный беспилотник.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем