Военнослужащие НМ ДНР сбили очередной беспилотник ВСУ. Его использовали для обстрелов Спартака

8 Окт. 19:16 2018-10-08T19:16:47+03:00

Наибольшая активность беспилотников зафиксирована на Донецком и Мариупольском направлениях

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Вооружённые силы Украины продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огня. В свою очередь военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжают данные аппараты сбивать и уничтожать. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Благодаря слаженным действиям военнослужащих НМ ДНР, украинские каратели из 56-й бригады потеряли очередной БЛА, типа, квадрокоптер, используемый ими во время корректировки минометного огня по району населенного пункта Спартак, — рассказал Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что наибольшая активность беспилотных летательных аппаратов зафиксирована на Донецком и Мариупольском направлениях.

Напомним, по данным Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе за прошедшую неделю украинская армия один раз использовала ударный беспилотник.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.