Коминтерново опять в огне, но у нас перемирие. Повреждено два жилых дома

8 Окт. 17:51 2018-10-08T17:51:16+03:00

Этим вечером ВСУ вновь открыли миномётный огонь по югу Республики. В Коминтерново опять повреждения и разрушения

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 октября, Вооружённые силы Украины в очередной раз открыли огонь по югу Республики. В результате продолжительного миномётного обстрела, в Коминтерново повреждено два жилых дома. Об этом рассказали в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В 16:05 был зафиксирован миномётный огонь со стороны Вооружённых сил Украины по населённому пункту Коминтерново. В результате повреждены жилые дома, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В доме №37 по улице Ахматовой прямым попаданием мины разрушена летняя кухня. У дома №41 по той же улице повреждена кровля. Информация о жертвах не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что в результате вчерашнего обстрела в Коминтерново был повреждён один жилой дом. Кроме того, четыре жилых дома были повреждены в Старомихайловке.

Напомним, всего за минувшие сутки было зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня.

Подробнее об обстрелах в ДНР читайте в материале нашего корреспондента.