За прошедшую неделю в ДНР был ранен один мирный житель

8 Окт. 17:07 2018-10-08T17:07:14+03:00

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С 1 по 7 октября Вооружённые силы Украины 164 раза нарушили режим прекращения огня. За это время было повреждено восемь жилых домов и ранен один мирный житель. Неутешительные итоги прошедшей недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— По нашим данным за первую неделю октября Вооружённые силы Украины 164 раза нарушили режим прекращения огня. Украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики 1 807 боеприпасов, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

За прошедшую неделю киевские силовики использовали 107 ящиков с различными боеприпасами для обстрелов Донецкой Народной Республики. При этом было произведено 183 выстрела из миномёта калибром 120 миллиметров, а также 150 выстрелов из миномётов калибром 82 миллиметра. Кроме того, Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе зафиксировали применение 1 ударного беспилотника.

Постоянные обстрелы со стороны украинской армии привели к ранению одного мирного жителя, а также повреждению восьми жилых домов.

Напомним, вчера в результате обстрела было повреждено четыре жилых дома в Старомихайловке и один дом в Коминтерново.

Подробнее об обстрелах в ДНР читайте в материале нашего корреспондента.