В Старомихайловке в результате вооружённой агрессии ВСУ повреждено четыре дома

8 Окт. 16:26 2018-10-08T16:26:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вооружённые силы Украины ведут непрерывные обстрелы на всех направлениях. Вчера, 7 октября, в результате обстрела Донецкого направления в населённом пункте Старомихайловка было повреждено четыре жилых дома. Уточнённую информацию сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— По уточнённым данным 7 октября в 22:50 в результате обстрела Вооружённых сил Украины с применением БМП-1 повреждения получили 4 жилых дома в населённом пункте Старомихайловка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В домах № 43, 44 и 45 по улице Чкалова было повреждено остекление. В доме № 5 по улице Пионерская в результате обстрела повреждена кровля.

Напомним, в Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики был повреждён частный жилой дом.

Подробнее о вчерашних обстрелах территории ДНР читайте в материале нашего корреспондента.