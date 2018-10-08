Воду в Докучаевск планируется вернуть к концу этого дня

8 Окт. 15:44 2018-10-08T15:45:45+03:00

Если ничего не помешает проведению ремонтных работ, централизованное водоснабжение города восстановят к концу этого дня

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После четырёх дней почти полного отсутствия воды в кранах, в Докучаевск планируют вернуть водоснабжение. Более шести тысяч человек вынуждены сейчас набирать воду во все ёмкости, чтобы не остаться без неё вовсе. Сегодня, 8 октября, централизованное водоснабжение планируется восстановить. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в администрации города.

— К вечеру мы ожидаем, что городские резервуары Докучаевска начнут наполняться водой и мы возобновим водоснабжение абонентов, — рассказали ДАН в администрации города.

Между тем на данный момент жители города получают воду по определённому графику из резервных водохранилищ.

Напомним, 4 октября насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водовода была остановлена в результате прорыва 1-й нитки надземного водовода. Более шести тысяч жителей Докучаевска остались без центрального водоснабжения.

Подробнее о ситуации в Докучаевске в материале наших корреспондентов.