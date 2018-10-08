Заместитель Минстроя ДНР принял участие в международной конференции

8 Окт. 14:21 2018-10-08T14:21:04+03:00

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С 4 по 6 октября на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета проходила Международная конференции Waste-2018 «Управление муниципальными отходами как фактор устойчивого развития мегаполиса». В ней принял участие исполняющий обязанности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Роман Мизевич.

Он отметил, что конференция была посвящена такому актуальному в современном мире вопросу как пути утилизации бытовых отходов жизнедеятельности человека.

- В работе приняли участие свыше 400 участников из различных регионов Российской Федерации, а также Казахстана, Бельгии, Испании, Латвии, Катара и ряда других стран. Докладчики поделились своим видением передовых практик обращения с бытовыми отходами, акцентировав внимание на различных технологиях обработки, утилизации и обезвреживания отходов, затронув практически все связанные с этой сферой аспекты, - сказал Роман Мизевич.