2018-10-08T14:21:04+03:00
Политика

Заместитель Минстроя ДНР принял участие в международной конференции

Она проходила на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета
Никита МАКАРЕНКОВ
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С 4 по 6 октября на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета проходила Международная конференции Waste-2018 «Управление муниципальными отходами как фактор устойчивого развития мегаполиса». В ней принял участие исполняющий обязанности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Роман Мизевич.

Он отметил, что конференция была посвящена такому актуальному в современном мире вопросу как пути утилизации бытовых отходов жизнедеятельности человека.

- В работе приняли участие свыше 400 участников из различных регионов Российской Федерации, а также Казахстана, Бельгии, Испании, Латвии, Катара и ряда других стран. Докладчики поделились своим видением передовых практик обращения с бытовыми отходами, акцентировав внимание на различных технологиях обработки, утилизации и обезвреживания отходов, затронув практически все связанные с этой сферой аспекты, - сказал Роман Мизевич.

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