2018-10-08T12:16:31+03:00
Общество

Пятой отдельной мотострелковой бригаде армии ДНР было присвоено почётное имя Александра Захарченко

В мероприятии приняли участие делегации из трёх стран: России, Абхазии и Южной Осетии
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Денис ПушилинФОТО: Денис Пушилин
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Сегодня, 8 октября, в Донецке прошла церемония торжественного присвоения почётного имени Первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко пятой отдельной мотострелковой бригаде Народной милиции ДНР. На мероприятии присутствовали врио Главы Республики Денис Пушилин, командующий оперативным командованием ДНР Денис Синенков, заместитель начальника Управления НМ Республики Эдуард Басурин и вдова Первого Главы ДНР Наталья Захарченко. Кроме того, Донецк посетили президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутат Государственной Думы России Казбек Тайсаев и представители Абхазии.

— С сегодняшнего дня вы носите имя Первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко. Убежден, что вы — наследники легендарного «Оплота» — не посрамите имя своего первого командира. Вы сейчас выполняете боевые задачи на самых сложных участках фронта. Вы с оружием в руках защищаете рубежи ДНР. Благодаря этому у Республики есть возможность строить мирную жизнь, идти по пути развития — в этом ваша огромная заслуга. Я глубоко убежден, что вы будете с честью нести имя Александра Захарченко — человека, который своими поступками, действиями, подвигами изменил ход истории Донбасса. Уверен, что это станет примером для вас и будущих поколений бойцов вашей бригады, — сказал Денис Пушилин.

Все бойцы пятой отдельной мотострелковой бригады были награждены почетными грамотами врио Главы ДНР и медалями «За боевые заслуги».

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года во время взрыва в кафе «Сепар» в самом центре Донецка.

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