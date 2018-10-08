2018-10-08T10:15:14+03:00
Политика

В Коминтерново обстрелом ВСУ повреждён частный дом

Обстрел был зафиксирован вчера около шести часов вечера. Никто не пострадал
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив "КП - Донецк"ФОТО: архив "КП - Донецк"Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Вооружённые силы Украины ведут огонь по всей линии разграничения, что приводит к постоянным повреждениям частной и государственной собственности. Так вчера, 7 октября, в результате обстрела со стороны украинской армии был повреждён частный дом в посёлке Коминтерново на Юге Республики. Об этом Донецкому Агентству Новостей глава районной администрации Новоазовского района Анатолий Яновский.

— Вчера около 18:00 подразделения украинской армии обстреляли село Коминтерново, огнем поврежден частный дом по улице Ахматова, 41. В доме пострадало остекление и кровля, — рассказал ДАН Анатолий Яновский.

Информация о жертвах в результате этого обстрела не поступала.

В Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе сообщили, что сегодня утром, 8 октября, украинская армия вновь обстреляла Коминтерново. Была использована одна мина калибром 82 миллиметра, применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Напомним, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в населённом пункте Озеряновка, на Юге Горловки, пять улиц остались без света, а также сгорела хозяйственная постройка.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

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