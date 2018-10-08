2018-10-08T09:45:13+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: в Горловке опять повреждения

ВСУ не прекращают обстрелы в ДНР. За минувшие сутки на Юге Горловки опять зафиксированы повреждения
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия продолжает ежедневные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня. В населённом пункте Озеряновка, на Юге Горловки, зафиксированы повреждения. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Широкая Балка, Доломитное, Озеряновка, посёлок шахты имени Гагарина, шахта 6/7), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В посёлке Озеряновка, что на Юге Горловки, пять улиц остались без света из-за обстрелов со стороны украинской армии. Сгорела хозяйственная постройка по улице Комарова. К счастью, жертв удалось избежать.

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 133 единицы различных боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики.

Напомним, в предыдущие сутки украинская армия применила более трёхсот единиц снарядов для обстрелов ДНР.

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