Обстрелы в ДНР: в Горловке опять повреждения

8 Окт. 09:45 2018-10-08T09:45:13+03:00

ВСУ не прекращают обстрелы в ДНР. За минувшие сутки на Юге Горловки опять зафиксированы повреждения

Изменить размер текста: A A

Украинская армия продолжает ежедневные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня. В населённом пункте Озеряновка, на Юге Горловки, зафиксированы повреждения. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Широкая Балка, Доломитное, Озеряновка, посёлок шахты имени Гагарина, шахта 6/7), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В посёлке Озеряновка, что на Юге Горловки, пять улиц остались без света из-за обстрелов со стороны украинской армии. Сгорела хозяйственная постройка по улице Комарова. К счастью, жертв удалось избежать.

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 133 единицы различных боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики.

Напомним, в предыдущие сутки украинская армия применила более трёхсот единиц снарядов для обстрелов ДНР.