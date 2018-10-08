Обстрелы в ЛНР: количество нарушений резко увеличилось
Украинская армия не собирается прекращать обстрелы в ЛНР. На линии разграничения опять не спокойно, а количество нарушений режима тишины увеличилось. За минувшие сутки Вооружённые силы Украины семь раз открыли огонь по территории Республики. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
— По нашим данным Вооружённые силы Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Сокольники, Донецкий, Михайловка, Калиново, Калиновка и Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.
Вооружённые силы Украины вели обстрелы населённых пунктов ЛНР с применением миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, осколочных гранат БМП-1 и СПГ-9, а также крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, в предыдущие сутки украинская армия два раза нарушила режим прекращения огня.