2018-10-08T09:01:30+03:00
Политика

Обстрелы в ЛНР: количество нарушений резко увеличилось

ВСУ усилили обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки количество нарушений режима тишины увеличилось более чем в три раза
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия не собирается прекращать обстрелы в ЛНР. На линии разграничения опять не спокойно, а количество нарушений режима тишины увеличилось. За минувшие сутки Вооружённые силы Украины семь раз открыли огонь по территории Республики. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Сокольники, Донецкий, Михайловка, Калиново, Калиновка и Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Вооружённые силы Украины вели обстрелы населённых пунктов ЛНР с применением миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, осколочных гранат БМП-1 и СПГ-9, а также крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки украинская армия два раза нарушила режим прекращения огня.

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