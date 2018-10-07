Тука назвал условия примирения с Россией

7 Окт. 20:43 2018-10-07T20:43:02+03:00

Тука считает, что возобновление отношений возможно только в случае реального желания со стороны России.

При этом бывший гауляйтер Луганской области не считает русских и украинцев братским народом

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Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Тука назвал условия возможного примирения между Россией и Украиной, сообщает издание «Главред».

Главным условием для примирения, по мнению нациста, является наличие «обоюдного желания».

По словам Туки, отношения между странами могут со временем наладиться, поскольку в России далеко не все граждане поддерживают политику нынешнего лидера.

-Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя «элитой», доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен, — сказал он.

Чиновник добавил, что возобновление отношений возможно только в случае реального желания со стороны России. В противном случае страны будут только отдаляться.

При этом нацист подчеркнул, что никогда не считал россиян и украинцев «братскими народами».

-Моя личная позиция: я никогда не считал россиян «братским народом». Для меня чуждо понятие «братские народы». Если мы – братья, тогда кто из нас Каин, а кто – Авель? Я думаю, риторический вопрос, — добавил замминистра.

До этого Тука назвал Донбасс гирей на ногах России.