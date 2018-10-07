Украинским волонтерам ужесточили условия пребывания на передовой

7 Окт. 18:57 2018-10-07T19:01:01+03:00

Украинские волонтеры говорят и показывают много лишнего, что не на руку ВСУ. Фото: novorosinform.org

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С первого ноября внедрят Временный порядок работы волонтеров, благотворительных организаций и гражданских людей, которые возят гуманитарную помощь на территорию проведения боевых действий в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщил начальник управления военно-гражданского сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев.

- Мы не планируем вводить механизм аккредитации или постоянных пропусков. Мы будем предлагать давать уведомление о предоставлении помощи или услуг за 48 часов. Это будет электронная почта, которая будет иметь свой логин mil.gov.ua. Уведомление будет вмещать фамилию, имя, отчество, номер паспорта, контактную информацию, номер части или подразделения, которому будут давать помощь и срок пребывания, – пояснил он.

По его словам, по такой схеме будут работать полгода. Если за это время выявят недостатки – порядок доработают, и он станет постоянным.

При этом руководитель координационного волонтерского совета Мариуполя Галина Однорог недовольна такими нововведениями.

- Такого волонтерского движения, как появилось в Украине, нет нигде в мире, а вы его хотите поставить в определенные рамки, – возмущается она, дополняя, что при прямой связи волонтеров с командирами подразделений помощь можно оказывать более оперативно.

Однако Ноздрачев считает, что новые правила позволят определить порядок защиты волонтеров и способы оказания им максимального содействия, а также проводить инвентаризацию ценного имущества, переданного военным в районах проведения Операции объединенных сил.

Волонтер из Бахмута Татьяна Кошель считает, что местные жители имеют такие же шансы пострадать в зоне ООС, как и приезжие волонтеры, но определенные правила должны быть.

- Порядок дает людям понять, кто туда поехал, с какой целью, где они будут. И «симики» (гражданско-военное сотрудничество-CIMIC – прим.) сопровождают волонтеров. Я не против того, чтобы был порядок. Международные организации и их партнеры работают по этому порядку, потому что он должен быть. Нельзя тут находится по принципу: кто хочет и когда хочет, – считает она.

Основной же причиной всех этих нововведений является то, что украинские волонтеры часто снимают то, что ВСУ хотелось бы скрыть. Например, обстрелы жилых кварталов Горловки, Донецка и т.д.