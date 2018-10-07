Мины он-лайн: территории, нашпигованные взрывчаткой, можно увидеть по интернету

7 Окт. 17:54 2018-10-07T18:02:48+03:00

Все ли места отмечены на карте, где есть мины? Фото: из открытых источников

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В Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненной минами и взрывоопасными остатками войны государств в мире.

-С началом "агрессии Российской Федерации" на территории Донецкой и Луганской областей имели место неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах. С целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения со взрывоопасными предметами Министерством обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust разработана информационная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны, – говорится в сообщении.

Карта размещена на официальном сайте Министерства обороны Украины в разделе «Противоминная деятельность» (http://www.mil.gov.ua/diyalnist/protiminna-diyalnist).

Напомним, Донбасс стал одной из наиболее заминированных территорий в мире. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик 19 сентября на брифинге по итогам заседания трехстронней контактной группы.