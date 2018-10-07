2018-10-07T17:19:05+03:00
Политика

Даниил Безсонов: с жалобами об обстрелах снайперами к нам обратились шесть мирных граждан

Один человек был ранен снайперским огнём со стороны ВСУ
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают целенаправленно терроризировать мирных жителей Донецкой Народной Республики. Вчера, 6 октября, украинские силовики открыли снайперский огонь по окраинам Донецка. Был замечено шесть фактов использования снайперов для обстрелов. Об этом сегодня, 7 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— За прошедшие сутки, с жалобами об обстрелах снайперами к нам обратились шесть мирных граждан. Следы от пуль на автомобилях и хозпостройках дают нам повод говорить с полной уверенностью о том, что украинские каратели вели прицельный огонь по мирным гражданам, — заявил Даниил Безсонов.

Обстрел посёлка Трудовские вёлся по приказу командира 28-й бригады Марченко. Его бригада базируется под Марьинкой.

Напомним, вчера, 6 октября, в результате снайперского огня со стороны Вооружённых сил Украины пострадал один мирный житель посёлка Трудовские.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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