Даниил Безсонов: с жалобами об обстрелах снайперами к нам обратились шесть мирных граждан
Вооружённые силы Украины продолжают целенаправленно терроризировать мирных жителей Донецкой Народной Республики. Вчера, 6 октября, украинские силовики открыли снайперский огонь по окраинам Донецка. Был замечено шесть фактов использования снайперов для обстрелов. Об этом сегодня, 7 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
— За прошедшие сутки, с жалобами об обстрелах снайперами к нам обратились шесть мирных граждан. Следы от пуль на автомобилях и хозпостройках дают нам повод говорить с полной уверенностью о том, что украинские каратели вели прицельный огонь по мирным гражданам, — заявил Даниил Безсонов.
Обстрел посёлка Трудовские вёлся по приказу командира 28-й бригады Марченко. Его бригада базируется под Марьинкой.
Напомним, вчера, 6 октября, в результате снайперского огня со стороны Вооружённых сил Украины пострадал один мирный житель посёлка Трудовские.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.