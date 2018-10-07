Один защитник Республики погиб в результате вооружённой агрессии ВСУ

7 Окт. 16:55 2018-10-07T16:55:51+03:00

Ранения не совместимые с жизнью военнослужащий НМ ДНР получил во время провокационных обстрелов со стороны украинских силовиков

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Вчера, 6 октября, украинская армия в очередной раз открыла провокационные обстрелы по территории Донецкой Народной Республики и по позициям военнослужащих Народной милиции ДНР. В результате вооружённой агрессии Вооружённых сил Украины погиб один защитник Республики. Об этом сегодня, 7 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— В результате провокационных обстрелов украинских боевиков получил ранение не совместимое с жизнью военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики. Мы приносим искренние соболезнования родственникам погибшего защитника Республики, — сказал Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что в предыдущие сутки обстрелы шли на всех направлениях. В частности, на Донецком направлении огонь вёлся с позиций 92-й и 28-й механизированных бригад под командованием Кокорева и Марченко. Силовики 56-й мотопехотной бригады во главе с Ивановым использовали для обстрелов миномёты.

Напомним, всего за минувшие сутки по территории Донецкой Народной Республики было выпущено более трёхсот различных боеприпасов.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.