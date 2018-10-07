Авраам Руссо и Елена Терлеева выступили в Донецке для сотрудников сфере образования

7 Окт. 14:52 2018-10-07T14:52:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 6 октября, в Центре славянской культуры в Донецке прошёл концерт, приуроченный к Дню работника образования и науки. На нём выступили звёзды российской эстрады Авраам Руссо и Елена Терлеева. Об этом сообщили в пресс-службе Русского Центра.

— На концерте, который был посвящён Дню работника образования и науки выступили Авраам Руссо и Елена Терлеева, — сообщили в пресс-службе Русского Центра.

Праздничное мероприятие длилось два часа, за которые российские звёзды исполнили свои самые популярные и любимые слушателями песни. Концерт прошёл в Донецке в Центре славянской культуры и собрал работников сферы образования, а также сотрудников Министерства образования. В частности, мероприятие посетил заместитель Министра образования Андрей Удовенко.

Напомним, сегодня временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поздравил сотрудников сферы образования с их профессиональным праздником.

Текст поздравления читайте здесь.