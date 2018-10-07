2018-10-07T13:45:54+03:00
Общество

Докучаевск без воды! Когда водоснабжение в городе будет восстановлено зависит от Украины

Город остался без центрального водоснабжения из-за прорыва водовода. Аварийные бригады не могут приступить к ремонту ведь Украина постоянно обстреливает этот район
Юлия АНДРИЕНКОЦесанна АНТОНЕНКО
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Жители Докучаевска вынуждены заполнять все ёмкости водой, потому что в кранах её нетЖители Докучаевска вынуждены заполнять все ёмкости водой, потому что в кранах её нетФото: Юлия АНДРИЕНКО
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С четверга в Докучаевске опять нет центрального водоснабжения из-за прорыва надземного водовода. Жителям приходится заполнять все ёмкости водой в редкие часы её подачи или ехать в другие города и сёла. Аварийные бригады пока не могут приступить к ремонтным работам. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— Сейчас пиротехники проверяют зону проведения ремонтных работ на наличие взрывоопасных предметов, поскольку эта территория находится под постоянным огнём украинской армии. Как только эти работы будут завершены и при условии, что Украина будет соблюдать режим тишины, ремонтные бригады смогут начать работу, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Между тем руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов неоднократно заявлял, что Вооружённые силы Украины специально целятся в районы сооружений гражданской инфраструктуры, водопроводов, электроподстанций и т.д., а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.

Сами жители Докучаевска не знают, что стало причиной отключения воды в городе в этот раз: обстрелы или авария. Как бы то ни было, а жителям города приходится жить в постоянной сырости, чтобы не остаться без воды вовсе.

— Набираем воду, когда она есть в кране. Заполняем все емкости, ванну, живем в постоянной сырости. У кого есть силы, набирают воду в соседних селах, едут на велосипедах, а старикам хоть караул кричи, — поделился с «Комсомольской правдой» один из жителей Докучаевска.

Ни в МЧС ДНР, ни в КП «Компания «Вода Донбасса»» не могут дать даже приблизительных дат возвращения воды в город.

Напомним, утром 4 октября насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водовода была остановлена в результате прорыва 1-й нитки надземного водовода. Более шести тысяч жителей Докучаевска остались без центрального водоснабжения. Вода в город подаётся строго по часам из резервных водоисточников.

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