Докучаевск без воды! Когда водоснабжение в городе будет восстановлено зависит от Украины
С четверга в Докучаевске опять нет центрального водоснабжения из-за прорыва надземного водовода. Жителям приходится заполнять все ёмкости водой в редкие часы её подачи или ехать в другие города и сёла. Аварийные бригады пока не могут приступить к ремонтным работам. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
— Сейчас пиротехники проверяют зону проведения ремонтных работ на наличие взрывоопасных предметов, поскольку эта территория находится под постоянным огнём украинской армии. Как только эти работы будут завершены и при условии, что Украина будет соблюдать режим тишины, ремонтные бригады смогут начать работу, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
Между тем руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов неоднократно заявлял, что Вооружённые силы Украины специально целятся в районы сооружений гражданской инфраструктуры, водопроводов, электроподстанций и т.д., а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.
Сами жители Докучаевска не знают, что стало причиной отключения воды в городе в этот раз: обстрелы или авария. Как бы то ни было, а жителям города приходится жить в постоянной сырости, чтобы не остаться без воды вовсе.
— Набираем воду, когда она есть в кране. Заполняем все емкости, ванну, живем в постоянной сырости. У кого есть силы, набирают воду в соседних селах, едут на велосипедах, а старикам хоть караул кричи, — поделился с «Комсомольской правдой» один из жителей Докучаевска.
Ни в МЧС ДНР, ни в КП «Компания «Вода Донбасса»» не могут дать даже приблизительных дат возвращения воды в город.
Напомним, утром 4 октября насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водовода была остановлена в результате прорыва 1-й нитки надземного водовода. Более шести тысяч жителей Докучаевска остались без центрального водоснабжения. Вода в город подаётся строго по часам из резервных водоисточников.