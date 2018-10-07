2018-10-07T13:03:33+03:00
Происшествия

Пожар в Горловке: один человек пострадал

В МЧС ДНР рассказали, что пожар в Горловке вспыхнул в пустующем здании больницы. Один человек пострадал
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта rk.karelia.ruФОТО: архив сайта rk.karelia.ru
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Этой ночью пожар в Горловке разгорелся в пустующем здании бывшего инфекционного отделения городской больницы №2. Несмотря на то, что ликвидировать возгорание удалось менее чем за час, один человек пострадал. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— В ночь с 6 на 7 октября в Центрально-Городском районе Горловке в пустом здании бывшего инфекционного отделения городской больницы №2 вспыхнул пожар. Горела пристройка. В результате возгорания пострадал мужчина без определённого места жительства 1961 года рождения. В удовлетворительном состоянии он был доставлен в городскую больницу, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

На ликвидацию огня у сотрудников МЧС ушло меньше часа. Причина пожара на данный момент устанавливается.

Напомним, всего за минувшие сутки было ликвидировано 16 пожаров, из которых 6 вспыхнули в результате возгорания сухой травы.

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