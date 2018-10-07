2018-10-07T12:41:08+03:00
Политика

Вчера в Мариуполе на ходу загорелся трамвай

Он был приобретён в состоянии б/у в Праге
Никита МАКАРЕНКОВ
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6 октября в подконтрольном Украине Мариуполе случилось ЧП. Выезжая из депо на путь следования, на улице Тополиной загорелся трамвай. Об этом говорится в публикации на странице «Контроль на общественном транспорте Мариуполя» в социальной сети «Facebook».

- Вагон загорелся прямо на ходу, - говорится в сообщении. - Водитель трамвая начал самостоятельно бороться с возгоранием. Однако победить огонь ему не удалось. На место прибыли бригады спасателей. Причины возгорания устанавливаются.

К слову, этот трамвай был приобретен в состоянии б/у в Праге по программе «Обновленная Донеччина».

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