2018-10-07T11:24:49+03:00
Политика

Тука назвал Донбасс гирей на ногах России

А его жителей представил жаждущими Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сказать "а" и не сказать "б" - в этом вся сила украинской пропаганды, основы которой прекрасно известны Георгию Туке. Фото: file.liga.netСказать "а" и не сказать "б" - в этом вся сила украинской пропаганды, основы которой прекрасно известны Георгию Туке. Фото: file.liga.net
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У жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса не осталось никаких иллюзий относительно возможного присоединения «ДНР» и «ЛНР» к России. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука, передает «Главред».

- Никаких иллюзий на этот счет нет уже и у самих жителей оккупированных территорий – есть большущий уровень разочарования. Именно разочарование сейчас доминирует на оккупированных территориях, – сказал он, проигнорировав разочарование и хаос в самой Украине, где даже отъявленные патриоты жалеют о последствиях майдана.

По словам замминистра, на неподконтрольной территории еще нет популярного лозунга «Хотим в Украину», но уже доминирует лозунг «Хотим, как было до войны!». «Так что ничего Россия не хочет, ей не нужен этот разоренный, уничтоженный Донбасс, с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать, иначе в будущем Донбасс превратится в мертвую депрессивную территорию, в которую необходимо будет вкладывать миллиарды и миллиарды долларов. Такая гиря на ногах России абсолютно не нужна», – добавил Тука.

Вот только он забыл добавить, что если кто и хочет в Украину, то в ту советскую, которую помнит старшее поколение или хотя бы домайданную, где власть в стране не захватывала толпа невменяемых националистов со смолоскипами. И возврата к которой нет.

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