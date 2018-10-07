2018-10-07T11:05:04+03:00
Общество

Денис Пушилин: система образования и научная сфера – это прочный фундамент общества

Врио Главы Республики поздравил работников образования с Днём учителя
Цесанна АНТОНЕНКО
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Денис Пушилин поздравил работников образования с Днём учителя!Денис Пушилин поздравил работников образования с Днём учителя!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня, 7 октября, в Донецкой Народной Республике отмечают День учителя. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин поздравил всех работников образования с этим праздником и поблагодарил их за труд и воспитание подрастающего поколения.

— Дорогие друзья! Уважаемые учителя, воспитатели, ветераны педагогического труда! Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем работников образования и науки Донецкой Народной Республики!

Система образования и научная сфера – это прочный фундамент общества, без которого невозможно развитие сильного и благополучного государства. И настоящими созидателями этого фундамента являетесь вы, наши любимые учителя и педагоги, которые всегда были для нас носителями духовных ценностей и культуры, источником просвещения.

Благодаря вашему подвижническому труду, душевной щедрости, высокому профессионализму, таланту и самоотдаче молодое поколение получает ценные академические знания, воспитывается в атмосфере уважения к истории и традициям своего родного края.

Вы прививаете нашим детям жизненно важные понятия о справедливости и доброте, учите отличать ложь от правды, быть честными и отзывчивыми, помогаете выбрать любимую профессию и найти свое место в жизни.

От себя лично и от имени всех жителей Республики хочу выразить вам огромную благодарность за вашу чуткость, преданность профессии, терпение. Спасибо за то, что вкладываете в воспитание наших детей частичку своей души.

В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, счастья и радости вам и вашим близким, мирного неба над головой и успехов в вашем благородном труде! — говорится в тексте поздравления.

Напомним, День работников образования и науки ежегодно отмечается в первое воскресенье октября.

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