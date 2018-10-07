ВСУ воюют не только в Донбассе, но и с выдуманной страной Муринус

7 Окт. 10:29 2018-10-07T10:29:40+03:00

Учения пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. Фото: umoloda.kiev.ua

Украина готовится к участию в учениях НАТО, которые пройдут с антироссийской направленностью

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Вооруженные силы Украины примут участие в крупнейших с момента распада СССР стратегически-военных учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые начнутся в Норвегии 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

- По сценарию учений многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия, — говорится в сообщении.

При этом в Минобороны Украины подчеркнули антироссийскую направленность учений.

-Агрессором выступает выдуманная страна Муринус, по очертанию которой легко угадывается наш северный сосед, — отметили в Киеве.

2 октября Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения Trident Juncture.

Учения пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей.