Обстрелы в ЛНР: два посёлка попали под удар украинской армии. Никто не пострадал

7 Окт. 09:04 2018-10-07T09:04:14+03:00

ВСУ продолжают постоянные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

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Украинская армия по-прежнему ведёт постоянные обстрелы в ЛНР. За прошедшие сутки их стало гораздо меньше, чем в предыдущие сутки. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Глубокое и Клаиновка, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Вооружённые силы Украины применили для обстрелов Луганской Народной Республики БМП-1, РПГ-7, АГС-17 и крупнокалиберные пулемёты.

Информация о жертвах и разрушениях в результате этих нарушений минских договорённостей пока не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки количество украинская армия шесть раз обстреляла территорию Луганской Народной Республики. Под огонь попали населённые пункты Желобок, Сокольники, Лозовое и Нижнее Лозовое.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.