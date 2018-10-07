Украинские полицейские сбили 10-летнего ребенка
6 октября в Сартане около поселкового совета произошло ДТП. Полицейское авто сбило ребенка. Как сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции, авария произошла около 17:00 на улице Челюскинцев.
По данным правоохранителей, водитель группы реагирования патрульной полиции совершил наезд на несовершеннолетнего, который внезапно выбежал на проезжую часть.
10-летний школьник был госпитализирован в больницу. На месте работают следователи и инспекция по личному составу областного главка полиции.
В полиции также уточнили, что в момент ДТП экипаж Кальмиусского отделения полиции по графику патрулировал населенный пункт.
Обстоятельства происшествия выясняются.
До этого автомобиль полиции "Фольксваген" сбил 13-летнего подростка, который переезжал на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход в Дарницком районе Киева. После подобное ДТП произошло в Сумах - на пешеходном переходе полицейский совершил наезд на женщину и девочку.