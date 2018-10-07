Украинская армия кричит СУГС и продает оружие Республикам

7 Окт. 07:27 2018-10-07T07:28:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Военнослужащие Вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели очередную успешную операцию по закупке вооружения у украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

-В очередной раз выражаем благодарность отдельным должностным лицам в ВСУ за усиление подразделений ПВО НМ ДНР двумя комплексами ПЗРК «ИГЛА». Мы готовы выкупить всё вооружение ВСУ, лишь бы прекратить эту бессмысленную войну и обеспечить безопасность мирных жителей, — сказал он.

В августе благодаря стычкам между украинскими спецслужбами и украинскими нацистами, ополченцы ДНР смогли заполучить автоматический миномет «Василек».

Ввиду жестких мероприятий по зачисткам со стороны СБУ, представители одного из украинских подразделений, для исключения конфискации неучтенного вооружения, продали ополченцам ДНР очередной автоматический миномет 2Б9 «Василек» и боеприпасы к нему.