2018-10-07T10:17:07+03:00
Политика

Украина закроет часть Азовского моря с 9 по 12 октября

Это связанно с масштабными военными учениями
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинский журналист Алексей Клименко в социальной сети «Facebook» сообщил, что часть Азовского моря в районе Бердянска и поселка Ялта вблизи Белосарайской косы будет закрыта во время артиллерийских стрельб с 9 по 12 октября.

- Мы тут возле Ялты постреляем на всякий случай, - написал он и назвал координаты закрытой зоны и время, когда будут проводиться стрельбы.

Незадолго до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, тот самый, который в 2014 году начал войну с мирным населением Донбасса, анонсировал масштабные военные учения в Азовском море.

Ранее политический эксперт Сергей Семенов высказал «Комсомолке» своё мнение, оценивая действия Киева.

- Единственное на что способна Украина в такой ситуации – это очередные провокации, направленные против России и Республик Донбасса, - сказал он. - Плюс ко всему, уже 16 октября в Минске пройдут очередные переговоры. К ним Киеву нужно будет создать повод, чтобы обвинить Кремль во всех грехах.

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