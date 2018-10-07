2018-10-07T00:13:59+03:00
Политика

Эдуард Басурин привёз детей из прифронтового Зайцево в донецкий цирк «Космос»

Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики часто возит детей на разные мероприятия
Никита МАКАРЕНКОВ
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В прошедшую субботу Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Александр привёз больше 40 детей из прифронтового Зайцево в донецкий цирк «Космос».

На вопрос о том, кто организовал эту поездку, Басурин скромно отвечает: это корпус.

- Я никогда не говорю, что это делаю я, всегда говорю, что это делаем мы. Сегодня праздник для детей, - говорит Басурин. - В военных обязанностях - не только защищать. Ведь дети не виноваты, что идёт война. Поэтому мы всячески пытаемся им помогать, особенно тем, кто с прифронтовых районов, чтобы они не чувствовали себя обделено. Мы захотели, чтобы они посмотрели цирковую программу, а вернувшись, рассказали своим близким о том, какие эмоции они получили. В принципе для этого военные и нужны. Не только воевать на передовой, а и помогать в мирной жизни.

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