Украина может устроить провокацию на Донбассе с использованием системы «Бук»

6 Окт. 22:59 2018-10-06T22:59:49+03:00

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На заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Украине всё ещё делают ставку на военную логику и накаляют обстановку в Донбассе.

- Интенсифицировались обстрелы со стороны ВСУ. В их результате, только за прошлую неделю, по данным СММ, ранены шесть мирных жителей, повреждены более десятка домов в Горловке, Коминтерново, Ленинском, Первомайске, Саханке и Ясиноватой. Яркий пример – обстрел Коминтерново, когда одному из трёх пострадавших первую медицинскую помощь оказывал медик СММ. Другой пример – ранение девочки в Старомихайловке 30 сентября, – сказал Лукашевич.

Представитель России при ОБСЕ добавил, украинские военные могут устроить провокации с помощью ракетных комплексов «Бук».

– Киев подтягивает зенитно-ракетные комплексы к линии соприкосновения. В докладах СММ от 28 сентября и 1 октября сообщается об обнаружении двух ЗРК системы «Бук» на железнодорожной станции в Мариуполе и ещё нескольких – на железнодорожном узле в Рубежном. Кого сбивать собрались? – задал вопрос Александр Лукашевич.