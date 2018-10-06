На Трудовских украинский снайпер ранил мирного жителя
Ничего не подозревающий мужчина в это время был дома
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Сегодня, 6 октября, в поселке шахты Трудовская Донецка 55-летнего мирного жителя ранил снайпер ВСУ. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ЧП случилось в 18:40. Во время ранения мужчина находился дома. Пуля ему угодила между лопаток. О ЧП проинформировали СММ ОБСЕ.
Как уже сообщала «КП», сегодня же вечером украинский снаряд прилетел во двор двухэтажного дома в поселке Гольмовский (Горловка). По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На место обстрела выехали сотрудники представительства ДНР в СЦКК.