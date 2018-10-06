2018-10-06T18:36:17+03:00
Политика

Горловка в огне. В посёлке Гольмовский прилёт в жилой сектор

Разрушений пока нет
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта patriot-donetsk.ruФОТО: архив сайта patriot-donetsk.ru
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Украинская армия продолжает постоянные обстрелы территории Донецкой Народной Республики. Под огонь в очередной раз попала Горловка. Вооружённые силы Украины обстреливают жилой район посёлка Гольмовский. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— В посёлке Гольмовский по улице Мушкетовской зафиксирован прилёт во двор двухэтажного дома, — сообщил Иван Приходько.

Несмотря на то, что снаряд приземлился рядом со стеной жилого дома, разрушения зафиксированы не были.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе пока не передало свои данные по этому обстрелу. Между тем был зафиксирован миномётный огонь по посёлку Ленинское. Украинская армия выпустила по нему 4 мины калибром 82 миллиметра.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня.

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