2018-10-06T19:32:03+03:00
Происшествия

Украинская блокада: смерть на контрольно-пропускном пункте «Майорский»

Женщина умерла от сердечного приступа
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Горловке на контрольно-пропускном пункте «Майорский» скончалась 61-летняя жительница Тореза. Об этом сообщил глава горадминистрации Горловки Иван Приходько.

Он уточнил, что причиной смерти женщины стала острая сердечная недостаточность. Проводимые реанимационные мероприятия не имели успеха.

Это уже не первый случай, когда мирные жители умирают в очередях на блокпостах. Один из последних случаев, о котором писала «Комсомолка», произошел на блокпосту под Марьинкой. Жительница Старомихайловки, что в Кировском районе Донецка, возвращалась из Украины. На стороне ДНР ее на машине ждала дочь. Но дончанка не села в автобус, курсирующий между нулевыми КПП. Она потеряла сознание. Прохожие не смогли реанимировать ее. «Скорая» констатировала смерть.

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