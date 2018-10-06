2018-10-09T15:11:23+03:00
Политика

«Донецкие битлы» переехали в филармонию

5 октября в фойе Донецкой государственной академической филармонии установлена обновленная скульптурная композиция «Ливерпульской четверке» - группе «Битлз»
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Восстановление памятника, ранее расположенного около входа в студенческое фастфуд-кафе «Ливерпуль» и пришедшего в плачевное состояние, длилось месяц.

- Дончане переживали о судьбе скульптурной композиции группе «Битлз», которая с 2006 года стояла на проспекте Богдана Хмельницкого. Говорили, что ее сдадут на металлолом, хотя, она оказалась из пластмассы. (Окрашена под бронзу - ред.). И вот 5 октября она установлена в фойе филармонии. 25 октября будет представлена программа «Битломания». Мы помогли восстановить эту скульптуру и создали великолепную фото-зону к новой программе.

Над восстановлением занимались мастера, которых порекомендовали авторы. Скульптор Владимир Антипов очень сердечно отнесся к идее презентации этой композиции, ее обновления. Он рад и гордится, что его работа будет украшать холл филармонии, - рассказал генеральный директор-художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

Он отметил, что обновленная скульптурная композиция «Ливерпульской четверке» будет находиться в холле Донецкой филармонии на время премьеры программы «Битломания» примерно до Нового года, а затем памятник должен вернуться на прежнее место.

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