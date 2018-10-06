«Пиковая дама» открыла Донбасс Опере дорогу к «Летучему Голландцу»
После окончания работы над «Пиковой дамой» Чайковского, руководство Донбасс Оперы задумалось над возвращением в репертуар театра грандиозной оперы Вагнера «Летучий Голландец», которая имела огромный успех у дончан ещё до начала боевых действий. О таких планах рассказал генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств Украины и руководитель проекта Евгений Иванович Денисенко
— В «Пиковой даме» у нас очень сложные декорации, очень большие и динамичные. Сравниться с ними могут только те, что мы использовали в «Летучем Голландце» ещё до войны. Думаю, теперь можно задуматься над его возвращением в наш репертуар, — поделился с журналистами Евгений Иванович.
«Летучий Голландец» – это грандиозная трёхатовая опера Р.Вагнера, которая ставилась на сцене Донбасс Оперы на немецком языке с 2012 года.
Напомним, премьера легендарной оперы Петра Чайковского «Пиковая дама» состоится сегодня, 6 октября, в Донбасс Опере в 16:00.
Подробнее об этом грандиозном событии читайте в материале нашего корреспондента.