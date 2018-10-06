На премьере «Пиковой дамы» будет присутствовать московский критик

6 Окт. 11:02 2018-10-06T11:02:51+03:00

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Присутствие такого именитого критика и его мнение о постановке донецкого театра поможет вывести оперную труппу Донбасс Оперы на международную сцену и показать «Пиковую даму» в России и других странах мира. Таким мнением поделился с журналистами генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств Украины и руководитель проекта Евгений Иванович Денисенко

— На премьере мы ожидаем московского театрального критика Садовского Алексея Юрьевича. Он будет смотреть «Пиковую даму» 6 и 7 октября и потом напишет свой отзыв о постановке. Уверен, это поможет продвинуть нашу постановку на российской сцене, — поделился с журналистами Евгений Иванович.

Перу Алексея Садовского принадлежит немало критических отзывов о премьерах в Большом и Мариинском театрах, а также многих других театров России. Пропустить премьеру «Пиковой дамы» в Донецке он также не смог.

Напомним, премьера легендарной оперы Петра Чайковского «Пиковая дама» состоится сегодня, 6 октября, в Донбасс Опере в 16:00.

Подробнее об этом грандиозном событии читайте в материале нашего корреспондента.