В Донбасс Опере готовы к премьере «Пиковой Дамы»

6 Окт. 10:52 2018-10-06T10:52:36+03:00

На постановку было потрачено более четырёх миллионов рублей

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Сегодня, 6 октября, в Донецком академическом театре оперы и балеты имени А.Б. Соловьяненко грандиозное событие. Спустя два года тяжёлой подготовки, потратив более четырёх миллионов рублей на костюмы и декорации, театр, наконец-то, готов подарить зрителю великий шедевр Чайковского – «Пиковую даму». О подробностях постановки журналистам рассказал генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств Украины и руководитель проекта Евгений Иванович Денисенко.

— Это очень неординарное произведение и подход к нему был тоже неординарный. Мы дважды переносили премьеру по объективным причинам, но теперь всё готово, — поделился с журналистами Евгений Иванович.

Наиболее тяжело дались декорации. Они масштабные и динамичные, порой менять их придётся всего за несколько минут музыкальной части, поэтому технической группе приходится тяжело.

Главный режиссёр театра Оксана Антоненко заверила, что зрителя ждёт много интересного и в некоторых моментах зал может даже испугаться, ведь это «Пиковая дама».

Напомним, премьера легендарной оперы Петра Чайковского «Пиковая дама» состоится сегодня, 6 октября, в Донбасс Опере в 16:00.

Подробнее об этом грандиозном событии читайте в материале нашего корреспондента.