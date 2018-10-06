Перебои в работе Vodafone в ДНР 6 и 7 октября: комментарий Минсвязи ДНР
Причина – в плановых работах на одной из подстанций украинского оператора в ЛНР
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Работа мобильного оператора Vodafone в ДНР может быть нарушена из-за проведения плановых работ в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.
«В связи с проведением плановых регламентных работ на подстанции «Победа 500 кВт» возможно отсутствие связи украинского мобильного оператора «Водафон» на территории ДНР», - говорится в сообщении.
Плановые работы в ЛНР будут вестись с полуночи 6 октября до 05:00 следующего дня.