Призовой фонд конкурса «Мисс Донбасс – 2018» составит 450 тысяч рублей

6 Окт. 07:52 2018-10-06T07:52:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство культуры Донецкой Народной Республики объявило конкурс красоты и таланта «Мисс Донбасс – 2018». Приём заявок на участие начат с 5 октября.

- Целью конкурса является пропаганда здорового образа жизни, культуры, красоты, гармонии и совершенства личности, - говорят в пресс-службе министерства. – Участвовать могут девушки возрастом 18-30 лет.

Впечатляет и призовой фонд конкурса. Он составит 450 тысяч рублей.

- За первое место будет присуждена награда в 200 тысяч рублей и звание «Мисс Донбасс – 2018». За второе – 150 тысяч и титул «Первая Вице Мисс». За третье – 100 тысяч рублей и звание «Вторая Вице Мисс». Финал пройдёт уже 25 октября, - добавили в министерстве.