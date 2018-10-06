Депутат Госдумы Сергей Шаргунов: Украина не собирается цивилизованно разговаривать с Донбассом
Вчера, 5 октября, в Донецк приехал депутат Госдумы депутат Государственной думы Российской Федерации, известный публицист Сергей Шаргунов. В Донецке он высказал своё мнение, что власть Украины показывает свою неспособность вести диалог с жителями Донбасса.
- Одновременно с принятием Украиной языкового закона продолжается стрельба и сохраняется воинственное настроение, и поэтому говорить о том, что кто-то собирается нормально, цивилизованно разговаривать с жителями Донбасса в настоящий момент не приходится, - заявил российский политик.
Он добавил, что Минские договоренности – это раздражающий фактор для незележной и Киев не готов слышать несогласных с переворотом на Украине.