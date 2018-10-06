2018-10-06T08:06:50+03:00
Политика

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов: Украина не собирается цивилизованно разговаривать с Донбассом

Известный публицист отметил воинственное настроение незалежной
Никита МАКАРЕНКОВ
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Вчера, 5 октября, в Донецк приехал депутат Госдумы депутат Государственной думы Российской Федерации, известный публицист Сергей Шаргунов. В Донецке он высказал своё мнение, что власть Украины показывает свою неспособность вести диалог с жителями Донбасса.

- Одновременно с принятием Украиной языкового закона продолжается стрельба и сохраняется воинственное настроение, и поэтому говорить о том, что кто-то собирается нормально, цивилизованно разговаривать с жителями Донбасса в настоящий момент не приходится, - заявил российский политик.

Он добавил, что Минские договоренности – это раздражающий фактор для незележной и Киев не готов слышать несогласных с переворотом на Украине.

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